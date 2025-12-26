পি এম শ্ৰী শিঙৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক বঁটা বিতৰণী সভা সম্পন্ন

ডিজিটেল ডেস্কঃ শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলি শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত শিঙৰী অঞ্চলৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান পিএম শ্ৰী শিঙৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চলিত বৰ্ষৰ বিদ্যালয় সপ্তাহ সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ আজি অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ দিনৰ ১১ বজাত বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি সুৰেন্দ্ৰ খনালৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে শিক্ষক গংগা বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, সভাত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হোম বাহাদুৰ খৰ্কাই বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন পাঠ কৰে ৷ সভাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে কেইবাজনো বিদ্যাৰ্থীয়ে গীত -নৃত্য পৰিৱেশন কৰে ৷ শিক্ষক তেজ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে আঁত ধৰা সভাত ঢেকীয়াজুলি খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমল ব্যক্তি চিত্ৰলেখা দেৱী, অনিৰূদ্ধ পাল, বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ উপ-সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মা, শিক্ষক মিলন দত্ত, বিৰাজ বৰুৱা, বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নাৰায়ণ ফয়েল উপস্থিত থাকে ৷
বঁটা বিতৰণী সভাখন পৰিচালনা কৰাত শিক্ষক গংগা বাহাদুৰ ছেত্ৰী, কংকনা বৰা, জোনালী ডেকাই সহযোগ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাছত সভাৰ অন্ত পৰে ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে বন্ধু বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ প্ৰদান কৰা হয় ৷