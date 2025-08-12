নগাঁৱৰ 'ঢাকাইপট্টি' নতুন নাম 'ৰূপকোঁৱৰ চ'ক': নতুন নামৰ আঁৰত আছে কি?

ডিজিটেল ডেস্কঃ সলনি হ'ল নগাঁও চহৰৰ অতি ব্যস্ত বাণিজ্যিক স্থান 'ঢাকাইপট্টি'ৰ নাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নগাওঁ জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এই অঞ্চলটোৰ নাম নতুনকৈ ''ৰূপকোঁৱৰ চ'ক'' হিচাপে নামকৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ সকলোৰে আৱেগ, অনুভূতিৰ সন্মান জনাই এই নতুন নামকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।
উল্লেখ্য যে, যোৱা শুকুৰবাৰে নিশা নগাওঁ চহৰত তনদ্বীপ কাকতি নামৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক আৰনিছ ৰহমানে হেলমেটেৰে উপৰ্যপুৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল। এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত। প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল সৰ্বত্ৰে।
ভুক্তভোগী যুৱকজনে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে সেই নিশাই নগাওঁ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়েও নিশাই অভিযুক্তক আটক কৰি পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এই ঘটনাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো আহে প্ৰতিক্ৰিয়া।
তাৰ মাজতেই তেওঁ নগাওঁ চহৰৰ অতি ব্যস্ত আৰু থলুৱা, খিলঞ্জীয়া লোকৰ উপৰিও মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ে সমিলমিলেৰে দশক দশক ধৰি ব্যৱসায়, বাণিজ্য কৰি অহা এই অঞ্চলটোৰ নাম সলনি কৰাৰো পোষকতা কৰে। সেই মতেই এই অঞ্চলটোৰ এতিয়া নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে।
অঞ্চলটোৰ মাজমজিয়াত পূৰ্বৰে পৰা আছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি। তাৰোপৰি এই বাণিজ্যিক অঞ্চলটোত দশক দশক ধৰি থলুৱা অসমীয়া মানুহৰ সৈতে আন্তৰিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি ব্যৱসায় কৰি আহিছে মাৰোৱাৰীসকলে।
এগৰাকী মোৰাৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হোৱাৰ পিছতো ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা অসমৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া। অসমীয়া সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সৃষ্টিৰ অবিহনে অসম্পূৰ্ণ।
সেইগৰাকী ৰূপকোঁৱৰৰ নামেৰেই সেয়ে এই অঞ্চলটোৰ নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হ’ল। এই নামক লৈ কাৰো নাই আপত্তি। সকলোৱেই 'ঢাকাইপট্টি'ক 'ৰূপকোঁৱৰ চ'ক' হিচাপে মানি লৈছে। ঢাকাইপট্টিৰ এই নতুন নামৰ বাবে নগাওঁ জিলাৰ আয়ুক্তৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কৃতজ্ঞতা জনাইছে নগাঁৱৰ ৰাইজে।