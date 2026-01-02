চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

নগাঁৱৰ ৮ গৰাকী আৰক্ষীলৈ ডিজিপিৰ প্ৰশংসা পদক

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ পদক ২০২৫ লাভ কৰিছে নগাঁৱৰ ৮ গৰাকী আৰক্ষীয়ে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
SDFDFDF

ডিজিটেল সংবাদ, নগাওঁঃ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ পদক ২০২৫ লাভ কৰিছে নগাঁৱৰ ৮ গৰাকী আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী বিষয়া সকলৰ দৃষ্টান্তমূলক সেৱা, অসাধাৰণ অৱদান আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অক্লান্ত নিষ্ঠা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু বাহিনীটোৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ 

WhatsApp Image 2026-01-02 at 6.22.10 PM

উল্লেখ্য যে, নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা (সোনৰ মেডেল),অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) জয়ন্ত বৰুৱা,পৰিদৰ্শক সঞ্জীত কুমাৰ ৰয়,উপ পৰিদৰ্শক সুৰজ দত্ত,উপ পৰিদৰ্শক বিজু বড়ো,লেঞ্চ নায়ক মিজানুৰ হাজৰিকা,লেঞ্চ নায়ক পৰশমনি হীৰা,কনিষ্ঠবল (ইউবি) হানিফ চৌধুৰীয়ে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰি নগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে 

নগাঁও নগাঁও আৰক্ষী