শ্ৰীশ্ৰীআঠখেলীয়া নামঘৰৰ প্ৰৱেশ পথৰ কৃষ্ণচূড়াৰ মনোৰম দৃশ্যত মুগ্ধ ভক্ত

ডিজিটেল সংবাদ, ঘিলাধাৰী : গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীআঠখেলীয়া নামঘৰৰ সিংহদ্বাৰৰ পৰা হস্তীদ্বাৰলৈ যোৱা পথচোৱাৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ ফুলি থকা কৃষ্ণচূড়াৰ সৌন্দৰ্য্যই আপ্লুত কৰিছে নামঘৰলৈ অহা ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজক ৷ নামঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাৰ দুয়োকাষে ফুলি থকা কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙে ৰঙীন কৰি তুলিছে পথছোৱা ৷
উল্লেখ্য যে ২০১৪ চনৰ ৩১ আগষ্টত গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু মক্ৰং চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই নামঘৰৰ সিংহদ্বাৰৰ পৰা হস্তীদ্বাৰলৈ কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোপণ কৰি প্ৰতিপালন কৰি আহিছিল ৷ এই পুলিবোৰ এতিয়া ডাঙৰ হোৱাত এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে ৷
পথছোৱাত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা ঘিলাধাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ আৰু মক্ৰং চাহ বাগিচাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ৷