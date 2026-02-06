চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ বাসগৃহত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান

কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ বাসগৃহত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান। সমান্তৰালকৈ দেৱকমল বৰাৰ কাৰাগাৰৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য।

  • কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ বাসগৃহত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান
  • সমান্তৰালকৈ দেৱকমল বৰাৰ কাৰাগাৰৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান আৰক্ষীৰ
  • আৰক্ষীয়ে কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য
  • বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লেনদেনৰ তথ্যও পোৱা গৈছে অভিযানত
  • বৃহস্পতিবাৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দেৱকমল বৰাক
  • ৭/২০২৬ নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কাৰাধ্যক্ষ গৰাকীক
  • দেৱকমল বৰাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অনৈতিক কাৰ্য-কলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ
  • অপৰাধীক ধনৰ বিনিময়ত নিচা-জাতীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ বৰাৰ বিৰুদ্ধে
  • একাংশ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ
