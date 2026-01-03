পুৱতি নিশা শিলচৰ কনকপুৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।

&quot; \u09aa\u09c1\u09f1\u09a4\u09bf \u09a8\u09bf\u09b6\u09be \u09b6\u09bf\u09b2\u099a\u09f0 \u0995\u09a8\u0995\u09aa\u09c1\u09f0\u09a4 \u09ac\u09bf\u09a7\u09cd\u09ac\u0982\u09b8\u09c0 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u0995\u09be\u09a3\u09cd\u09a1\u0964 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u0995\u09be\u09a3\u09cd\u09a1\u09a4 \u09ad\u09b8\u09cd\u09ae\u09c0\u09ad\u09c2\u09a4 \u09a6\u09c1\u0996\u09a8\u0995\u09c8 \u09ac\u09cd\u09af\u09f1\u09b8\u09be\u09df\u09bf\u0995 \u09aa\u09cd\u09b0\u09a4\u09bf\u09b7\u09cd\u09a0\u09be\u09a8\u0964 \u099c\u09c1\u0987\u09a4 \u099c\u09be\u09b9 \u0995\u09c7\u0987\u09ac\u09be \u09b2\u09be\u0996 \u099f\u0995\u09be\u09f0 \u09b8\u09be-\u09b8\u09be\u09ae\u0997\u09cd\u09b0\u09c0\u0964 \u09b6\u09cd\u09ac\u09f0\u09cd\u099f \u099a\u09be\u09f0\u09cd\u0995\u09bf\u099f\u09f0 \u09ab\u09b2\u09a4 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u0995\u09be\u09a3\u09cd\u09a1 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09cb\u09f1\u09be\u09f0 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a6\u09c7\u09b9\u0964 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u09aa\u0995 \u09ac\u09be\u09b9\u09bf\u09a8\u09c0\u09f0 \u09b8\u09b9\u09be\u09df\u09a4 \u099c\u09c1\u0987 \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u09aa\u09a3\u0964 &quot;