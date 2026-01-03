চাবস্ক্ৰাইব কৰক

পুৱতি নিশা শিলচৰ কনকপুৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

পুৱতি নিশা শিলচৰ কনকপুৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠান।

  • পুৱতি নিশা শিলচৰ কনকপুৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।
  • অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠান।
  • জুইত জাহ কেইবা লাখ টকাৰ সা-সামগ্রী।
  • শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ।
  • অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহায়ত জুই নিৰ্বাপণ।
