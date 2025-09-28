চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বি চি চি আইৰ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত দেৱজিৎ শইকীয়াক অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ সম্পাদক হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই দেৱজিৎ শইকীয়াক উষ্ম ওলগ আৰু অভিনন্দন জনাইছে

ডিজিটেল ডেস্ক : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ সম্পাদক হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই দেৱজিৎ শইকীয়াক উষ্ম ওলগ আৰু অভিনন্দন জনাইছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰশাসনৰ উচ্চতম স্তৰত অঞ্চলটোৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰতিনিধিত্বক পুনৰ দৃঢ় কৰি তোলা এই সন্মানীয় নিযুক্তিয়ে অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক অপৰিসীম গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত হিচাপে থিয় দিছে ।

এই সন্মানীয় পদবীলৈ তেওঁক পুনৰবাৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে  নিৰ্বাচিত কৰি বিচিচিআইৰ সদস্য ব’ৰ্ডসমূহে তেওঁৰ ওপৰত থকা অটল আস্থা আৰু বিশ্বাসৰেই যেন প্ৰতিফলন ঘটালে । এগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰিকেট প্ৰশাসক শইকীয়াই অসমৰ ক্ৰিকেট পৰিৱেশ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই সন্মানীয় আসনলৈ ঘূৰি অহাটোত কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত উৎকৰ্ষতাই নহয়, দেশৰ এই অংশৰ পৰা ক্ৰিকেট-আকাংক্ষাৰ উত্থানকো প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি অসম ক্ৰিকেট সন্থাই উল্লেখ কৰে।

উল্লেখযোগ্য যে, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক ত্ৰিদিব কোঁৱৰ, উপ-সভাপতি  ৰাজদীপ ওজা আৰু যুটীয়া সম্পাদক ৰাজেন্দ্ৰ সিঙৰ নেতৃত্বত দেওবাৰে মুম্বাইস্থিত বি চি চি আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত শ্ৰীদেৱজিৎ শইকীয়াক সাক্ষাৎ কৰি সন্থাৰহৈ তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায় ।

অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে কয়- "অসম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱ আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । "বিচিচিআইৰ সম্পাদক হিচাপে শ্ৰীদেৱজিৎ শইকীয়া নিৰ্বাচিত হোৱাটো আমাৰ অঞ্চলৰ বাবে এক অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মুহূৰ্ত । তেওঁৰ এই যাত্ৰাত বহুদিনীয়া কঠোৰ পৰিশ্ৰম,সততা আৰু খেলৰ প্ৰতি নিষ্ঠাই প্ৰতিফলিত হয় । তেওঁ অসম ক্ৰিকেটৰ বাবে এক পথ প্ৰদৰ্শক শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু আমি নিশ্চিত যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে পুনৰবাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটলৈ ইতিবাচক আৰু প্ৰগতিশীল দৃষ্টিভংগী কঢ়িয়াই আনিব । এচিএ তথা অসমৰ সমূহ ক্ৰিকেটসমাজৰ হৈ তেখেতক মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।”

এচিএৰ সম্পাদক ত্ৰিদিব কোঁৱৰে লগতে কয়,- "ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ নিজৰে এজনক পুনৰবাৰ আগবাঢ়ি যোৱা দেখি আমি সন্মানিত হৈছো । তেওঁৰ সাফল্যই অসমৰ ক্ৰিকেট সমাজৰ যি সম্ভাৱনা আৰু সামৰ্থ বিদ্যমান,তাৰেই প্ৰতিফলন ঘটায়। আমি অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰপৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু অকুন্ঠ সমৰ্থন আগবঢ়াইছো । "

"শইকীয়াৰ প্ৰশাসনিক যাত্ৰাত স্পষ্ট হয় খেলা-ধূলাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু দায়বদ্ধতাৰ দিশটোও । ২০১৬ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈ তেওঁ এচিএৰ উপ-সভাপতি হিচাপে আৰু  ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২২ চনলৈ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁৰ কাৰ্যকালত অসমৰ ক্ৰিকেট কৌশলগত অগ্ৰগতিৰ সাক্ষী হৈছিল,— বিশেষকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত । আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা, যুৱ প্ৰতিভাৰ বিকাশ আৰু পেছাদাৰী ক্ৰীড়া পৰিৱেশৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাই এক স্থায়ী ভেটি গঢ়ি তুলিছিল, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ খেলৰ ভৱিষ্যতত নতুন গতি প্ৰদান কৰিছিল ।

বিচিচিআইৰ সম্পাদক হিচাপে পুনৰবাৰ তেওঁ উভতি অহাটো  অসমৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰাত  এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । তেওঁৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালনৰ ক্ষেত্ৰত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ইয়াৰ এপেক্স কাউন্সিলৰ সদস্য আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।  তেওঁৰ উদ্যমী আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ অগ্ৰগতি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আমি আটাইয়ে আগ্ৰহেৰে  অপেক্ষা কৰি ৰৈছো ।" - অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰীতম মহন্তই জাৰি কৰা এক বিজ্ঞপ্তিত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।

অসম ক্ৰিকেট সন্থা