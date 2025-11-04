চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা উত্তৰ-পূব

উত্তৰ পূৱত গঠন হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক মঞ্চ

নেডাৰ আহ্বায়ক ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাৱত ৱান নৰ্থ ইষ্ট শীৰ্ষক সংবাদমেল। সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new ap web 3 (6)
  • নেডাৰ আহ্বায়ক ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান
  • দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাৱত ৱান নৰ্থ ইষ্ট শীৰ্ষক সংবাদমেল
  • সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই
  • সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কনৰাড চাংমাৰ
  • 'উত্তৰ পূৱৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আগবাঢ়িব খুজিছো'
  • 'শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক একতাৰ কথা চিন্তা কৰিছো'
  • সংবাদমেলত উপস্থিত আছে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰদ্যুত বিক্ৰম মাণিক্য
  • 'উত্তৰ পূৱৰ লোকসকলৰ বাবে সংগঠিত ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ প্ৰয়োজন'
  • 'আগতেও উত্তৰ পূৱক সামৰি এক ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ চেষ্টা চলিছিল'
  • 'কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সেয়া সম্পূৰ্ণ হ’ব পৰা নাছিল'
  • 'এইবাৰ এই ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ বাবে ৯জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে'
  • 'এই কমিটীয়ে ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ মডেলিটী তৈয়াৰ কৰিব'
  • 'উত্তৰ পূৱবাসীৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব এই ৰাজনৈতিক মঞ্চই'
  • 'আমি উত্তৰ পূৱৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এক হৈ কাম কৰিব লাগিব'
  • 'আমি কণ্ঠহীন লোকসকলৰ কণ্ঠ হৈ কাম কৰি যাম'
  • 'আমি কোনো সম্প্ৰদায় অথবা সংখ্যালঘূৰ বিৰোধীতা নকৰো'
  • 'কমিটীয়ে উত্তৰ পূৱৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে কথা পাতিব'
  • 'ব্যক্তি বিশেষৰ বাবেও খোলা থাকিব এই মঞ্চৰ দুৱাৰ'
নেডা