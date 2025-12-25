চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নতুন দিল্লীৰ দ্য কেথেড্ৰেল চাৰ্চ অৱ দ্য ৰিডেম্পচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে এক্সত পোষ্টত কয় যে- যীশু খ্ৰীষ্টৰ শিক্ষাই আমাৰ সমাজত সমন্বয় মজবুত কৰক।সকলোকে শান্তি, মমতা আৰু আশাৰে ভৰা বৰদিনৰ আনন্দৰ কামনা কৰিলোঁ। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি পৱিত্ৰ বৰদিন । প্ৰতিটো গীৰ্জাতে বৰদিনৰ বিশেষ প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে নতুন দিল্লীৰ দ্য কেথেড্ৰেল চাৰ্চ অৱ দ্য ৰিডেম্পচনত বৰদিনৰ পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত অংশগ্ৰহণ কৰে। 

উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থনাত অংশগ্ৰহণ কৰা ফটো সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হয়। তেওঁ এক্সত পোষ্টত কয় যে- যীশু খ্ৰীষ্টৰ শিক্ষাই আমাৰ সমাজত সমন্বয় মজবুত কৰক।সকলোকে শান্তি, মমতা আৰু আশাৰে ভৰা বৰদিনৰ আনন্দৰ কামনা কৰিলোঁ। 

বৰদিনে আমাৰ সমাজত সম্প্ৰীতি আৰু সদিচ্ছাৰ প্ৰেৰণা যোগাওক।এই সেৱাই প্ৰেম, শান্তি আৰু মমতাৰ কালজয়ী বাৰ্তাক প্ৰতিফলিত কৰে। লগতে সকলোকে শান্তি, মমতা আৰু আশাৰে ভৰা বৰদিনৰ আনন্দৰ কামনা কৰিলোঁ ।

