ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ! ৫০% চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ঘৰৰ পৰাই কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ...

&quot; \u09ad\u09df\u09be\u09f1\u09b9 \u09ac\u09be\u09df\u09c1 \u09aa\u09cd\u09b0\u09a6\u09c2\u09b7\u09a3\u09f0 \u0995\u09ac\u09b2\u09a4 \u09a6\u09bf\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0 \u09aa\u09cd\u09b0\u09a6\u09c2\u09b7\u09a3 \u09a8\u09bf\u09df\u09a8\u09cd\u09a4\u09cd\u09b0\u09a3\u09f0 \u09ac\u09be\u09ac\u09c7 \u09ac\u09bf\u09b6\u09c7\u09b7 \u09aa\u09a6\u0995\u09cd\u09b7\u09c7\u09aa \u09a6\u09bf\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0 \u099a\u09f0\u0995\u09be\u09f0\u09f0 \u09eb\u09e6% \u099a\u09f0\u0995\u09be\u09f0\u09c0 \u0995\u09f0\u09cd\u09ae\u099a\u09be\u09f0\u09c0\u0995 \u0998\u09f0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be\u0987 \u0995\u09be\u09ae \u0995\u09f0\u09be\u09f0 \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09a6\u09c7\u09b6 \u09a6\u09bf\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0\u09f0 \u09ac\u09be\u09df\u09c1 \u09ae\u09be\u09a8 \u09b8\u09c2\u099a\u0995\u09be\u0982\u0995\u0987 \u0986\u099c\u09bf \u09aa\u09be\u09f0 \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u09ea\u09e6\u09e6\u09f0 \u0998\u09f0 \u0987\u09df\u09be\u09f0 \u09aa\u09bf\u099b\u09a4\u09c7 \u098f\u0987 \u09b8\u09bf\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09cd\u09a4 \u09a6\u09bf\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0 \u099a\u09f0\u0995\u09be\u09f0\u09f0 &quot;