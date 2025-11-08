চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ! ৫০% চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ঘৰৰ পৰাই কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ...

বায়ু মান সূচাংক ২০০-৩০০ৰ ভিতৰত থাকিলেই অতি বেয়া বুলি ধৰা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত ৪০০ অতিক্ৰম কৰাটো অতি চিন্তনীয় হৈ পৰিছে। লক্ষ্যণীয় ভাবে দীপাৱলীৰ পাছৰ পৰাই ৰাজধানীৰ বায়ু মান সূচাংক ৪০০লৈ বৃদ্ধি পাইছে।

  • ভয়াৱহ বায়ু প্রদূষণৰ কবলত দিল্লী
  • প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ দিল্লী চৰকাৰৰ
  • ৫০% চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ঘৰৰ পৰাই কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ
  • দিল্লীৰ বায়ু মান সূচকাংকই আজি পাৰ কৰিছে ৪০০ৰ ঘৰ
  • ইয়াৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত দিল্লী চৰকাৰৰ
