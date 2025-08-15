প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বিয়া বিষয়ক লৈ পৰিয়ালে কৰিব নোৱাৰিব হস্তক্ষেপ...

ডিজিটেল ডেস্কঃদিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়ত ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে পৰিয়ালৰ হস্তক্ষেপ অবিহনে নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।
বিচাৰপতিসকলে কয় যে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ জীৱন সংগী বাছনিৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰৰ অংশ আৰু পৰিয়াল বা সমাজে এই সিদ্ধান্তত জোৰ কৰিব নোৱাৰে। এই ৰায় এটা বিশেষ গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিয়া হৈছে, য’ত এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ বিবাহৰ সিদ্ধান্তত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল।
ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তিৰ জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। এই ৰায়ক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক নিজৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাত এই ৰায়ে সাহস যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে।