ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লী বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত থকাৰ সময়তে আহিছে আন এক নতুন টুইষ্ট। দিল্লী বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত বিস্ফোৰক ভৰ্তি বাহন চলোৱা ওমৰ নবিৰৰ ঘৰ ভাঙি পেলালে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে । এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ।
আনফালে ওমৰ নবিৰৰ ঘৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাত। বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰে ভৰপুৰ হুণ্ডাই i20 বাহনৰ আঁৰত আছিল উমৰ। বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ডি এন এৰ নমুনা তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে মিল থকাৰ পিছত তেওঁৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰা হয়।
উল্লেখ্য যে যিমানেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া গভীৰ ভাৱে চলি গৈছে, সিমানেই ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। দিল্লী বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত থকাৰ মাজতে কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা, দিল্লী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা একাধিক সংস্থাই বিন্দুত যোগদান অব্যাহত ৰাখিছে।
তাৰোপৰি উত্তৰ প্ৰদেশত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আৰু জে এণ্ড কেৰ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰকে ধৰি আৰু দুজন লোকক আটক কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ফৰিদাবাদৰ আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো ৰেকৰ্ডৰ ফৰেনছিক অডিটৰ নিৰ্দেশ দিছে, য’ত বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত লোকে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু কামো কৰিছিল।
১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ সমীপত বিস্ফোৰণ ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আনফালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে '' দিল্লীৰ বিস্ফোৰণৰ দোষীক দিয়া শাস্তিয়ে বিশ্ববাসীলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব যে- কোনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতত এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ কথা যাতে কেতিয়াও ভাবিবলৈও সাহস নকৰে।
তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত বিগত ১১ বছৰত ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনক সমগ্ৰ বিশ্বই স্বীকৃতি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিশ্বজুৰি এই যুঁজখনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আগৰণুৱা। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যিসকলে এই কাপুৰুষ কাৰ্য্য সংঘটিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা সকলোকে আইনৰ সন্মুখত আনি সম্ভৱপৰ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব। ভাৰত চৰকাৰ আৰু গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াক নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও কয়।
উল্লেখ্য যে, জে এণ্ড কে আৰক্ষীৰ তথ্য মতে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কাশ্মীৰত “সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ” কৰিছে। কাশ্মীৰত জামাত-ই-ইছলামীৰ সদস্য আৰু যিসকলৰ আত্মীয় পাকিস্তান বা পাকিস্তান দখল কৰা কাশ্মীৰ (পি অ’কে)ত আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে। বৰামুল্লাত বিধ্বংসী নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত ছয়জন ব্যক্তিক আৰক্ষী থানালৈ আনি আইনৰ অধীনত বান্ধিছে।
আনফালে হাপুৰৰ জি এছ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰসূতি বিজ্ঞানৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাঃ ফাৰুখক বুধবাৰে নিশা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল। জে এণ্ড কেৰ খাগুণ্ড কাজিগুণ্ডৰ বাসিন্দা আৰু কানপুৰৰ চৰকাৰী গণেশ শংকৰ বিদ্যাৰ্থী মেম’ৰিয়েল (জি এছ ভি এম) মেডিকেল কলেজৰ লক্ষ্মীপত সিংহানিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ কাৰ্ডিঅ’লজি এণ্ড কাৰ্ডিয়াক চাৰ্জাৰীৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ মহম্মদ আৰিফ মিৰকো আটক কৰি ৰাখিছে ইউ.পি. সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দল। আল-ফালাহত কাম কৰা জি এছ ভি এমৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডাঃ শ্বাহিন ছাইদৰ সৈতে তেওঁৰ যোগাযোগ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বিগত এটা বছৰ ধৰি “বিস্ফোৰক জমা কৰা”ৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।