ভাৰতৰ এটা সিদ্ধান্তত পাকিস্তান আৰু চীনত কপঁনি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতীয় সেনাৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ সজুঁলি ক্ৰয়ক লৈ এক ডাঙৰ চুক্তি সম্পন্ন হৈ যায় অলপতে। প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত এক বৃহৎ জোৰদাৰ ৰূপত ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তান আৰু চীনৰ সীমান্তত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ পাঁচৰ পৰা ছয়টা ৰেজিমেণ্ট ক্ৰয় কৰিবলৈ নিবিদা জাৰি কৰিছে।
ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন (ডি আৰ ডি অ’)ৰ নিৰ্মিত অনন্ত শাস্ত্ৰ এয়াৰ ডিফেন্স মিছাইল চিষ্টেমক ক্ৰয় কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই চৰকাৰী মালিকানাধীন ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিকছ লিমিটেডক নিবিদা প্ৰদান কৰিছে বুলি প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াসকলে এ এন আইক জনায়।
প্ৰায় ৩০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় হ’ব বুলি অনুমান কৰা এই প্ৰকল্পটোৱে ভাৰতীয় সেনাৰ সেনা বায়ু প্ৰতিৰক্ষাক শক্তিশালী কৰিব, যিয়ে অপাৰেচন সিন্দুৰৰ সময়ত পাকিস্তানী ড্ৰ’ন আক্ৰমণ বিফল কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। মে’ মাহত অপাৰেচন চিণ্ডুৰৰ কাৰ্য্য সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিৰক্ষা অধিগ্ৰহণ পৰিষদে থলুৱা বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা ক্ৰয় কৰাৰ বাবে প্ৰকল্পটোক অনুমতি দিছিল।
অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত অতি চলন্ত আৰু চঞ্চল ব্যৱস্থাটো পশ্চিম আৰু উত্তৰ দুয়োটা সীমান্ততে নিয়োগ কৰা হ’ব। অনন্ত শাস্ত্ৰৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ অতি চলন্ত কাৰণ ইয়াত চলাচলৰ সময়ত লক্ষ্য বিচাৰি আৰু অনুসৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে আৰু চুটি ৰৈ গুলী চলাব পাৰে বুলি তেওঁলোকে কয়।প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সৈতে এই ব্যৱস্থাই চুটিৰ পৰা মজলীয়া দূৰত্বত এম আৰ এছ এ এম আৰু আকাশৰ দৰে বাহিনীত বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ পৰিপূৰক হ’ব।