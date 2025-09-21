দিল্লীৰ পৰা আকাশমাৰ্গেৰে আহি আছে মৰমৰ জুবিন

ডিজিটেল ডেস্ক : দিল্লীৰ পৰা বৰ্তমান আকাশমাৰ্গেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছে আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে- "ছিংগাপুৰৰ পৰা অহা আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ কঢ়িয়াই নিয়া কফিনটো কোনো চাৰ্টাৰ্ড বিমানত নিব পৰাৰ জোখাৰে যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল ৷ আমি দুঘণ্টাতকৈও অধিক সময় ধৰি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ ৷
তেওঁৰ মৃতদেহ এতিয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান IX 1197 ত গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছে ৷ বিমানখনে পুৱা ৪-৩০ বজাত উৰা মাৰিছে আৰু বৰ্তমান আকাশমাৰ্গেৰে গৈ আছে গুৱাহাটী অভিমুখে..."