প্রধানমন্ত্রীৰ আগমনক লৈ যানবাহন শাখাৰ ডিচিপি আৰু জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল

New Update
- প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোডীৰ আগমনক লৈ পথ নিৰ্দেশনা
- যানবাহন শাখাৰ DCP আৰু জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল
- শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোডী
- বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা নাথাকিলেও কিছু কিছু পথ এৰাই চলাৰ আহ্বান
- পাণবজাৰ, ফাঁচীবজাৰত যান–জঁটৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি উক্ত পথ এৰি চলাৰ আহ্বান
- মহানগৰীত নিষিদ্ধ গধুৰ বাহনৰ চলাচল
- বিমান বন্দৰতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা
- বিমান যাত্রীসকলক সোনকালে আহিবলৈ অনুৰোধ
- River Frontৰ পথ এৰাই চলাৰ আহ্বান
- লখৰা, বৰগাঁও অঞ্চলৰ পথ এৰি চলিবলৈ আহ্বান জনসাধাৰণক
- বিমান বন্দৰৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণকাৰীক পানী বটল, ডাঙৰ বেগ নানিবলৈ আহ্বান
- পেণ্ডেলতে থাকিব খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা
- বিমান বন্দৰৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত গড়লৰ দিশৰ পৰা অহা বাহনত ২য় ৰটাৰী পইণ্টত বাহন ৰখাব লাগিব
- পুৰণি টাৰ্মিনেল দিশৰ পৰা অহা বাহন SOS Villageত ২ ঘণ্টা পূৰ্বেই ৰখাই দিয়া হ’ব
- একমাত্র Pass থকা বাহনহে পুৰণা টাৰ্মিনেল দিশৰ পৰা আহিবলৈ পাৰিব