ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ আয়ুক্তক বদলি...

- ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিভাগত ব্যাপক ৰদবদল
- কামৰূপৰ(মেট্ৰ)ৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সাতৱানক তিনিচুকীয়ালৈ বদলি
- শিৱসাগৰৰ জিলা আয়ুক্ত আয়ুশ গাৰ্গক বদলি কাছাৰলৈ
- কাছাৰৰ জিলা আয়ুক্ত মৃদুল য়াদৱক শিৱসাগৰলৈ বদলি
- ধুবুৰী জিলাৰ আয়ুক্ত দিৱাকৰ নাথক বদলি বঙাইগাঁৱলৈ
- তিনিচুকীয়াৰ জিলা আয়ুক্তক স্বপনীল পালক বদলি কামৰূপ(মেট্ৰ)লৈ
- কোকৰাঝাৰৰ জিলা আয়ুক্ত মাচান্দা মাগদালিন পাৰ্টিনক বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া আয়ুক্ত হিচাপে বদলি
- পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ যুটীয়া আয়ুক্ত চিমি কৰণক বদলি তামুলপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে
- যুটীয়া আয়ুক্ত আৰণ্যক শইকীয়াক কাৰ্বি আংলঙৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে বদলি
- IG(Prison)ৰ পুৱালী গোঁহাইক বদলি দৰঙৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে
- কাৰ্বি আংলঙৰ জিলা আয়ুক্ত নিৰলা ফাংচপিক Add Secretary(Hills)লৈ প্ৰেৰণ
- গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্তক বদলি IG(Prison)লৈ
- বঙাইগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠকক ধুবুৰী জিলা আয়ুক্ত হিচাপে বদলি
- দৰঙৰ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিক বদলি গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে
- তামুলপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰেৰণ কোকৰাঝাৰৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে