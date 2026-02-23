চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ত্ৰিশূলী নৈত বাছ বাগৰি ১৮ গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু

নেপালৰ ধাদিঙত ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা। ত্রিশূলী নৈত বাছ বাগৰি ১৮ গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু।

Asomiya Pratidin
  • নেপালৰ ধাদিঙত ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা
  • ত্রিশূলী নৈত বাছ বাগৰি ১৮ গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু
  • বাছখনত আছিল  ৩৫ গৰাকী যাত্ৰী 
  • ঘটনাস্থলীত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান
  • মৃতকৰ ভিতৰত আছে ৬ গৰাকী মহিলা আৰু দুগৰাকী বিদেশী পর্যটক
  • পোখৰাৰ পৰা কাঠমাণ্ডু অভিমুখী আছিল বাছখন

