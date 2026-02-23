ত্ৰিশূলী নৈত বাছ বাগৰি ১৮ গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু

&quot; \u09a8\u09c7\u09aa\u09be\u09b2\u09f0 \u09a7\u09be\u09a6\u09bf\u0999\u09a4 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09b0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be \u09a4\u09cd\u09b0\u09bf\u09b6\u09c2\u09b2\u09c0 \u09a8\u09c8\u09a4 \u09ac\u09be\u099b \u09ac\u09be\u0997\u09f0\u09bf \u09e7\u09ee \u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u0995\u09c8 \u09b2\u09cb\u0995\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1 \u09ac\u09be\u099b\u0996\u09a8\u09a4 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u00a0\u09e9\u09eb \u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u09af\u09be\u09a4\u09cd\u09f0\u09c0\u00a0 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09b2\u09c0\u09a4 \u0985\u09ac\u09cd\u09af\u09be\u09b9\u09a4 \u0986\u099b\u09c7 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8 \u09ae\u09c3\u09a4\u0995\u09f0 \u09ad\u09bf\u09a4\u09f0\u09a4 \u0986\u099b\u09c7 \u09ec \u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u09ae\u09b9\u09bf\u09b2\u09be \u0986\u09f0\u09c1 \u09a6\u09c1\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u09ac\u09bf\u09a6\u09c7\u09b6\u09c0 \u09aa\u09b0\u09cd\u09af\u099f\u0995 \u09aa\u09cb\u0996\u09f0\u09be\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0995\u09be\u09a0\u09ae\u09be\u09a3\u09cd\u09a1\u09c1 \u0985\u09ad\u09bf\u09ae\u09c1\u0996\u09c0 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u09ac\u09be\u099b\u0996\u09a8 &quot;