চেপ্তেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে আহিল ভাল খবৰ! হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মাহৰ আৰম্ভণিতে আহিল এটা ভাল খবৰ। ব্যৱসায়িক ৰন্ধন গেছৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৫১ টকা ৫০ পইচাকৈ হ্রাস কৰা হৈছে। এই সংশোধিত মূল্য আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি তেল ব্যৱসায়ীক কোম্পানীসমূহে দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে।
সেই অনুসৰি দিল্লীত ১৯ কিল'গ্রাম ওজনৰ ব্যৱসায়িক ৰন্ধন গেছৰ এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এতিয়াৰে পৰা ১৫৮০ টকা হ'ব। অৱশ্যে ১৪.২ কিল'গ্রাম ওজনৰ ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত আছে।
এই মূল্য হ্রাসে দেশৰ ব্যৱসায়িক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ গ্ৰাহকসকলক উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেল ব্যৱসায়ীক কোম্পানীসমূহে জুন মাহত প্ৰতিটো ব্যৱসায়িক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২৪ টকাকৈ হ্রাস কৰিছিল।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্রাসে ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল আৰু অন্য ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহক উপকৃত কৰিব। নিয়মীয়া মাহেকীয়া পুনৰীক্ষণৰ অংশ হিচাপে বিশ্বৰ খনিজ তেলৰ মূল্য আৰু বজাৰ নিৰ্ভৰ অন্যান্য কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ হ্রাস-বৃদ্ধি কৰা হয়।