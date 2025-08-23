পঞ্চম প্ৰজন্মৰ যুদ্ধবিমান আৰু ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ দিশত আগবাঢ়িছে ভাৰত

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতে এতিয়া পঞ্চম প্ৰজন্মৰ যুদ্ধবিমান আৰু ইয়াৰ ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ দিশত আগবাঢ়িছে। শুকুৰবাৰে এই সম্পৰ্কত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে, ভাৰত এতিয়া পঞ্চম প্ৰজন্মৰ যুদ্ধবিমান আৰু ইয়াৰ ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ দিশত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। ফ্ৰান্সৰ কোম্পানী ছাফ্ৰানৰ সৈতে ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ কাম দেশত আৰম্ভ হ’বলৈ গৈ আছে।
শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ভাৰতে উদ্ভাৱন আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ জৰিয়তে এক শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে দেশীয় কোম্পানীসমূহৰ বাবে উপযুক্ত বৃদ্ধিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে।
তেজছ বিমানৰ নতুন অৰ্ডাৰ
ৰাজনাথ সিঙে জনায় যে, চৰকাৰে হিন্দুস্তান এৰ’নটিক্স লিমিটেড (HAL)ক ৬৬ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে ৯৭ খন তেজছ যুদ্ধবিমান নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন অৰ্ডাৰ দিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে HALক ৪৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে ৮৩ খন বিমান নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল।
তেওঁ সকলো বিদেশী কোম্পানী আৰু বিনিয়োগকাৰীক ভাৰতৰ গতিশীল প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন ব্যৱস্থাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়।
ভাৰত হৈছে স্প'ৰ্টছ কাৰ, পাকিস্তান ড্ৰাম্প ট্ৰাক
পাকিস্তানৰ সেনাধ্যক্ষৰ শেহতীয়া মন্তব্যৰ প্ৰসংগত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক স্প’ৰ্টছ কাৰ আৰু পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিক ডাম্প ট্ৰাকৰ সৈতে তুলনা কৰে। ৰাজনাথ সিঙে কয় যে, এয়া কেৱল ট্ৰ’লৰ বিষয় নহয়, বৰঞ্চ এক স্বীকাৰোক্তি।
তেওঁ কয়, “যদি দুখন দেশ একেলগে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, এখনে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সঠিক নীতি আৰু দূৰদৰ্শিতাৰে স্প’ৰ্টছ কাৰৰ দৰে অৰ্থনীতি গঢ়িছে, আনখনে ব্যৰ্থতাত আবদ্ধ হৈ আছে, তেন্তে সেয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ কৃতকাৰ্যৰ ফল।”
প্ৰতিৰক্ষা উদ্ভাৱন আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত উদ্ভাৱন আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবে ‘ইন’ভেচন ফৰ ডিফেন্স এক্সেলেন্স’ (iDEX) আৰম্ভ কৰা হৈছে। চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে উপযুক্ত বৃদ্ধিৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টাৰ, টেংক আৰু ছাবমেৰিনৰ দৰে মেগা প্ৰতিৰক্ষা কাৰ্যসূচীৰ নিৰ্মাণৰ সুযোগ মুকলি কৰিছে।
তেওঁ কয় যে, এই পদক্ষেপে দেশীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহক আগন্তুক বছৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষ কোম্পানী হিচাপে গঢ়ি তুলিব।
প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিৰ উত্থান
ৰাজনাথ সিঙে জনায় যে, বিগত দশকত প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানি প্ৰায় ৩৫ গুণ বৃদ্ধি পাইছে। ২০১৩-১৪ত ৬৮৬ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৪-২৫ত ই ২৩ হাজাৰ ৬২২ কোটি টকাত উপনীত হৈছে। বৰ্তমান প্ৰায় ১০০খন দেশলৈ প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হৈছে।
দেশীয় প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদনো ২০১৪ত ৪০ হাজাৰ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৪-২৫ত ১ লাখ ৫০ হাজাৰ কোটি টকাতকৈ অধিক হৈছে আৰু চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ই প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰাৰ পথত আছে।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ড এতিয়া উদ্ভাৱন আৰু প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ দিশে আগবাঢ়িছে। দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ জৰিয়তে ভাৰতে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি আৰু আত্মনিৰ্ভৰতাৰ দিশত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে।