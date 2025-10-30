কলিয়াবৰত জব্দ জালনোটঃ আটক জালনোট ব্যৱসায়ী

ডিজিটেল সংবাদ,কলিয়াবৰঃ কলিয়াবৰৰ উলুৱনী আৰক্ষী থানা এলেকাধীন ১নং বৰঘূলীত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এটা জালনোট ব্যৱসায়ীক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰে প্ৰায় ১কোটি ২০ লাখ টকাৰ জালনোট। ধৃত জালনোট ব্যৱসায়ীটোৰ নাম মুজিবুৰ ৰহমান।
গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চুলুং আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হৰেণ গগৈ আৰু সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মৃদুল নাথৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি দলে নিশা মুজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত তালাচী চলোৱাত মুজিবুৰৰ শোৱনী কোঠাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ২৪০ টা ৫০০ শ টকীয়া জালনোটৰ বান্ধোল। অভিযানৰ সময়ত জালনোটৰ বান্দোল সমূহৰ লগতে তিনিটা HP ৰঙীন প্ৰন্টিং মেচিন আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ নোট ছপা কৰা কাগজৰ বান্দোল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
উল্লেখযোগ্য যে, বিগত চাৰিদিন ধৰি ১ নং বৰঘূলীৰ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত বৃহৎ এটি জালনোট চক্ৰই জালনোট সমূহ প্ৰিন্ট কৰি থকা বুলি আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰোক্তি দিছে ধৃত মুজিবুৰ ৰহমানে। নকল টকা সমূহ বহিঃৰাজ্যৰ জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত উলুৱনী আৰক্ষীয়ে ৫৯/২৫ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।