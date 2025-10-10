চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা সভাৰ ফলাফল ঘোষণা। ২০২৫/২৬ বৰ্ষৰ ছাত্র একতা সভাৰ ফলাফল ঘোষণা। ছাত্র একতা সভাৰ সভাপতি পদত দ্বীপশেখৰ কলিতাৰ জয়লাভ।

author-image
ৰিম্পী গগৈ
  • কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা
  • ২০২৫/২৬ বৰ্ষৰ ছাত্র একতা সভাৰ ফলাফল ঘোষণা
  • ছাত্র একতা সভাৰ সভাপতি পদত দ্বীপশেখৰ কলিতাৰ জয়লাভ
  • দ্বীপশেখৰ কলিতা অসম ছাত্র পৰিষদৰ প্রাৰ্থী
  • উপ-সভাপতি হিচাপে ছাত্র মুক্তিৰ টুজা ব্রহ্মৰ জয়লাভ
  • সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়লাভ আছুৰ প্ৰাৰ্থী কীতিময় কাশ্যপ
  • সহকাৰী সাঃ সম্পাদকৰ পদত আছুৰ ময়ূৰী বৰুৱা
  • কটনীয়ানৰ সম্পাদক ছাত্র পৰিষদৰ এঞ্জেলীনা দাস
  • ছাত্ৰী জিৰণী কোঠাৰ সম্পাদিকা আছুৰ সাধনা শ্রেষ্ঠ
  • ছাত্র জিৰণী কোঠাৰ সম্পাদক পবিত্র বড়ো
  • সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছাত্র মুক্তিৰ ভায়লীনা বড়ো
  • সংগীত বিভাগৰ সম্পাদক ছাত্র পৰিষদৰ জ্ঞানদ্বীপ তামুলী
  • সমাজসেৱা বিভাগৰ সম্পাদক আছুৰ নিশান্ত ভৰদ্বাজ
