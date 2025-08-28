এই বৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎঃ সদৌ অসম ভিত্তিক আন্ত: শিক্ষানুষ্ঠান তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ মুখ্য দাবী ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্ত্তনৰ দাবীত চলিত বছৰটোৰ সৰ্ববৃহৎ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন আগন্তুক ৩০ আগষ্ট তাৰিখে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে বুলি এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বিজন বায়নে জনাইছে।
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কা-বিৰোধী গণ আন্দোলনৰ পঞ্চ ছহিদৰ সোঁৱৰণত আয়োজিত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰাৰম্ভতে পৰিষদৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব সভাপতি পলাশ চাংমায়ে।
সাধাৰণ সম্পাদক বিজন বায়নে ছহিদ তৰ্পণ কৰাৰ পাছত সতীৰ্থ স্মৰণ কৰিব পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱায়ে।তাৰ পাছতেই 'কা'আন্দোলনৰ পঞ্চ ছহিদৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পৰিষদৰ অন্যান্য উপদেষ্টাসকলে। তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনৰ সভাপতি ছাইদুল ইছলাম আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ত্ৰিদীৱ ভাগৱতীয়ে কয় যে-তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰিব প্ৰতিদিন মেডিয়া গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ জয়ন্ত বৰুৱায়ে।
উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই পঞ্চ ছহিদৰ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব বুলি জনাইছে।লগতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা, বিশিষ্ট অতিথি হিচাবে লেখক তথা সুবক্তা ময়ূৰ বৰা,ডি ৱাই ৩৬৫ৰ মুখ্য সম্পাদক অদীপ কুমাৰ ফুকন, এন ডি ২৪ৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱা উপস্থিত থাকিব।
পুৱা ১০বজাৰ পৰা ড° অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া সদৌ অসম ভিত্তিক আন্ত: শিক্ষানুষ্ঠান তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিষয়-"সদনৰ মতে,ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন আৰু অসম চুক্তিৰ আধাৰতে সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ প্ৰদানৰ বাদে অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ আন কোনো বাটেই নাই।"লগতে পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সভাপতি অৰুণ জ্যোতি মেধি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সুকুমাৰ বৰ্মনে জনাইছে যে প্ৰতিযোগিতাখনত নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা গৱেষণা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।
প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা সৰ্বাধিক ৩টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিচয় পত্ৰ লগত আনিব লাগিব। অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দলৰ যোগদানৰ কোনো মাছুল নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই।দুখন ভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা এটা দলত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব। অসমীয়া আৰু ইংৰাজী উভয় ভাষাতেই যুক্তি দাঙি ধৰিব পাৰিব।
প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বঁটা বিতৰণী সভাত সভাপতিত্ব কৰিব পলাশ চাংমায়ে।সভাখন উদ্বোধন কৰিব প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমনি শইকীয়ায়ে। মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকিব সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপক গল্পকাৰ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ লগতে বিশিষ্ট অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকিব প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ তামুলী ,আছাম টক'ছৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া, নিউজ ১৮অসম নৰ্থ-ইষ্টৰ মুখ্য সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য, বিবিচি নিউজৰ এচিয়া পেচিফিক এডিটৰিয়েল লিড শচীন গগৈৰ লগতে ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব।
উক্ত সভাতেই শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিকক এখনকৈ হেমকোষ, মানপত্ৰ আৰু নগদ ৩০,০০০টকা, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিকক,নগদ ২০,০০০টকা আৰু তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিকক নগদ ১০,০০০টকাৰ ওপৰিও শ্ৰেষ্ঠ তিনিটি দলক এখনকৈ হেমকোষ, মানপত্ৰ আৰু ক্ৰমে ৩০,০০০, ২০,০০০, ১০,০০০টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাই জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছে।সবিশেষ জানিবৰ বাবে-৬৯০১৬৪৯১১৮,৮৬৩৮৭২৪৬০২,৮৭৫২৮৪৪৯০১ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।