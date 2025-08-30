অশিষ্ট মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কংগ্ৰেছক জন্তু আখ্যা দিয়াৰ পাছতে উভতি ধৰিলে দাদুল বৰকাকতীয়ে

ডিজিটেল সংবাদ, তেজপুৰঃ ‘’এই বাইদেউহত কংগ্ৰেছ বোলা জন্তটো আমাৰ এই অঞ্চলত আছে জানো?’’- অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ঢেকীয়াজুলিত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত নিজা ভাষণত কংগ্ৰেছ দলক এইদৰেই জন্তু আখ্যা দি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল।
এগৰাকী মন্ত্ৰী হৈয়ো ৰাজহুৱাভাৱে এনেদৰে অশোভনীয় মন্তব্য কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। এইক্ষেত্ৰত শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সদস্য দাদুল বৰকাকতীয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ সবাটোকৈ এজন ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী বুলি কৈ তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে।
এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দাদুল বৰকাকতীয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিনলৈ এক ভিডিঅ’ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। সেই অনুসৰি জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়- ‘’নিজকে এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিচাপে জহাই ফুৰা অসম চৰকাৰৰ সবাতোকৈ ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী তথা ঢেকীয়াজুলিৰ বিজেপি বিধায়ক অশোক সিংহলৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাক খোদ কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ে উদঙাই দেখুৱাইছে। এজন জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীৰূপে নিজৰ কাৰ্যকালত নিজ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিৰ বেলশিৰি জলসিঞ্চন প্ৰকল্পক বন্ধ হোৱাৰ পৰা কোনো কাৰণতে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে দেশৰ সবাটোকৈ পুৰনি দলটোক যিধৰনে অশোভনীয় মন্তব্যৰে আক্ৰমণ কৰিছে তাক মই এজন কংগ্ৰেছকৰ্মী হিচাপে নহয় সচেতন নাগৰিক হিচাপে তীব্ৰভাৱে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ।
তেওঁ কয়, অতি লজ্জাজনক কথা এয়ে যে বিজেপি চৰকাৰক জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো অশোক সিংহলে শোণিতপুৰ জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিও আজিলৈকে কৃষকৰ সুবিধা হোৱাকৈ নতুনকৈ এখনো জলসিঞ্চন আঁচনি স্থাপন কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ সন্মুখত নিজে নিজৰ ব্যৰ্থতাক উদঙাই দিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ হেজাৰ হেজাৰ কৃষকে ধান খেতিৰ সময়ত পানীৰ অভাৱত আকাশলৈ চাই খেতি কৰিবলগীয়া হয় যদিও সেই সমস্যাবোৰলৈ তিলমানো গুৰুত্ব নিদিয়া সিংহলে সম্প্ৰতি কংগ্ৰেছক গালি গালাজ পাৰি নিজকে হিৰ’ সজাই নিজৰ টিকতটো ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে।
তেওঁ আৰু কয়, একেদৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ নেতৃত্বত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰো পয়ালগা অৱস্থা হোৱাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী আজি এজাক বৰষুণতে মহাসাগৰলৈ পৰিণত হৈছে। যিবোৰে বাৰম্বাৰ মন্ত্ৰী সিংহলৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাক দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰোপৰি আমি শুনামতে এইবাৰ সিংহলক ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ এক চক্ৰান্ত চলিছে আৰু আচলতে এয়া তেওঁৰ নিজৰ কামৰ কাৰণেই হৈছে।
কিয়নো ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাইজে মন্ত্ৰীগৰাকীক লাহে লাহে বয়কট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেই কাৰণেই তেও হতাশাত ভূগি নিজৰ ব্যৰ্থতাক ঢাকিবলৈ এইদৰেই কংগ্ৰেছক অসাংবিধানিক ভাষাৰে আক্ৰমন কৰি ৰাইজৰ ওচৰত নিজকে হিৰ’ সজাবলৈ বিচাৰিছে। অসমৰ জলবায়ু, বতাহ পানী একো বুজি নোপোৱা এইজন মন্ত্ৰীক অতিশীঘ্ৰে গাদীচ্যুত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো।
ইয়াৰ আগতেও তেওঁ অসমীয়া ভাওনা সংস্কৃতিৰ ওপৰত কটু মন্তব্য কৰি কুঠাৰাঘাট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছৰ। আমি তেওক সকিয়াই দিছোঁ আপুনি বাৰে বাৰে অসমীয়া, ভাষা সংস্কৃতিক লৈ কটু মন্তব্য নকৰিব আৰু ভাৰতীয় ৰাজনীতিত যেনেকৈ শাসকীয় দলৰ অধিকাৰ থাকে তেনেদৰেই এটা বিৰোধী দলৰো সমানেই অধিকাৰ থাকে। সেয়ে তেওঁ প্ৰথমে সংবিধানক সন্মান কৰিবলৈ শিকক তাৰ পিছত মন্ত্ৰীত্ব চম্ভালক।
উল্লেখ্য যে ক্ষমতাৰ ৰাগীত অন্ধ হৈ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত সংঘটিত দুৰ্নীতি অনিয়মৰ লগতে ৰাইজৰ সমস্যাৰ খবৰ নোলোৱা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ঢেকীয়াজুলিৰ উৰহিলগাত নিজৰ ভাষণত কংগ্ৰেছ দলক ৰাজহুৱাভাৱে জন্তু বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে।
কংগ্ৰেছক জন্তু বুলি মন্তব্য কৰা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ কাৰ্যকালত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ে ঢেকীয়াজুলিৰ বেলশিৰি জলসিঞ্চন আঁচনিকে ধৰি অসমৰ সৰ্বমুঠ পাঁচটা প্ৰকল্প অতি শেহতীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিছিল।
অশিষ্ট মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কংগ্ৰেছক জন্তু আখ্যা দিয়াৰ পাছতে উভতি ধৰিলে দাদুল বৰকাকতীয়ে
