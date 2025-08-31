চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা

বি টি চিৰ নিৰ্বাচনঃ ৩১টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ...

বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে শেহতীয়াকৈ হ'লেও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৩১টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। জামদুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- ৰঞ্চনা বসুমতাৰীক।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
bce5bbc9-93ee-4ba3-b923-6e5d7ddbefbe

ডিজিটেল ডেস্কঃ বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে শেহতীয়াকৈ হ'লেও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৩১টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। 

  • জামদুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- ৰঞ্চনা বসুমতাৰীক।
  • চৰাইবিল সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- ৰণঞ্জয় নাৰ্জাৰীক।
  • কচুগাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- ক্ৰণ মুছাহাৰীক।
  • ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- চহৰ আলীক।
  • দতমা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- দুইমু ৰজীক।
  • বনাৰগাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে- মতিলাল বসুমতাৰীক।

 ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছে শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন এনেধৰণৰ- 

5a9fd0a1-f4c3-4850-a8be-92433330dcbf

8d567b0c-ea53-4280-b1ae-0ba0009943d2

btc