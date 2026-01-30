চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানঃ কনফিডেন্ট গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ আত্মহনন

কনফিডেন্ট গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু ছেয়াৰমেন চি জে ৰয়ে শুকুৰবাৰে নিজকে গুলীয়াই আত্মহননৰ পথ বাচি লয়। বাংগালুৰস্থিত নিজা কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা।

ডিজিটেল ডেস্কঃ কনফিডেন্ট গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু ছেয়াৰমেন চি জে ৰয়ে শুকুৰবাৰে নিজকে গুলীয়াই আত্মহননৰ পথ বাচি লয়। বাংগালুৰস্থিত নিজা কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। আয়কৰ বিভাগে কেৰালাস্থিত কোম্পানীটোৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱাৰ পাছতে আত্মহননৰ পথ বাচি লয় ৰয়ে।

ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, চি জে ৰয়ৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত প্ৰথমে গুলীচালনাৰ শব্দ শুনাৰ পাছতে ঘৰৰ কাম কৰা লোকসকলে তেওঁৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে।

ইয়াৰপাছতে ঘৰত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে খবৰ পোৱাৰ পাছতে উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ৰয়ে নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ তথা বন্দুকৰে নিজক গুলীয়াই আত্মহননৰ পথ বাচি লয়। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। 

উল্লেখ্য যে, বাংগালুৰু চহৰৰ আৰক্ষীয়ে কয় যে- তেওঁক তৎক্ষণিকভাৱে স্থানীয় হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও চিকিসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, আৰক্ষীয়ে জনাই যে- বিগত দুই-তিনি দিন ধৰি আয়কৰ বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান।

