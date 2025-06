জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ৫০ বছৰঃ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে গণতন্ত্ৰক পণবন্দী কৰিছিল কংগ্ৰেছে

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ইতিহাসত ক’লা অধ্যায় হিচাপে খোদিত হোৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল। ৫০ বছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ কাৰ্যকালত দেশত জাপি দিয়া হৈছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থা।

সেই সময়ত দেশত জাপি দিয়া সেই জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ধুমুহাজাকৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছিল প্ৰায় প্ৰতিজন নাগৰিকেই। জৰুৰাকালীন অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অহা প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে আজিও সেই সময়খিনি এক দুঃস্বপ্নৰ দৰে।

