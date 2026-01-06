চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আগন্তুক ৫ দিনলৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব শীতৰ প্ৰকোপ

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰচণ্ড শীতত কঁপিছে ৰাজ্য। আগন্তুক ৫ দিনলৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব শীতৰ প্ৰকোপ। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিলে এই আগজাননী। 

উত্তৰ-পূবৰ লগতে সাগৰপৃষ্ঠৰ বায়ুমণ্ডল নিম্নগামী হোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পাব শীত। শীতৰ মাজতে ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া পূৰ্বাভাস অনুসৰি আগন্তুক কেইবাদিনো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ অংশত অব্যাহত থাকিব শীতৰ প্ৰকোপ।এই সময়ছোৱাত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিছু হ্ৰাস পাব আৰু বহু অঞ্চলত কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

প্ৰণিধানযোগ্য যে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে ঘন কুঁৱলীৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে । সেয়া হৈছে-  অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কিছুমান স্থানত ঘন কুঁৱলী হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইপিনে ঘন কুঁৱলীৰ ফলত বিশেষকৈ পুৱাৰ সময়ত ৰাজপথ আৰু নদী-কাষৰীয়া অঞ্চলত যাতায়াত কৰাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। গাড়ী চালকসকলক 'ফগ লাইট' ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে।  লগতে শিশু আৰু বৃদ্ধসকলক তীব্ৰ শীতৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা ল'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও আহ্বান জনোৱা হৈছে।

