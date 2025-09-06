চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয়

ভাৰত এখন দীঘলীয়া সম্ভাৱনামূলক বজাৰঃ হেনৰিক গ্নানি ব্রাউন

ভাৰত কোকা-ক'লা' কোম্পানীৰ বাবে এক দীঘলীয়া সম্ভাৱনাময় বজাৰ হৈ থাকিব। বাৰ্কলেজ গ্ল’বেল কনজিউমাৰ ষ্টেপলছ কনফাৰেন্সত এই কথা সদৰি কৰিছে কোম্পানীটোৰ চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ (COO) তথা এক্সিকিউটিভ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হেনৰিক গ্নানি ব্রাউনয়ে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
SDSDFSSSDSD

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত কোকা-ক'লা' কোম্পানীৰ বাবে এক দীঘলীয়া সম্ভাৱনাময় বজাৰ হৈ থাকিব। বাৰ্কলেজ গ্ল’বেল কনজিউমাৰ ষ্টেপলছ কনফাৰেন্সত এই কথা সদৰি কৰিছে কোম্পানীটোৰ চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ (COO) তথা এক্সিকিউটিভ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হেনৰিক গ্নানি ব্রাউনয়ে।

ব্ৰাউনয়ে সদৰি কৰে যে, “ভাৰতীয় বজাৰ বছৰ বছৰ ধৰি বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু অন্য দেশৰ সৈতে তুলনা কৰিলে ইয়াৰ মাৰ্কেট চাইজৰ লগত ভোগ-বিলাসৰ পৰিমাণ এতিয়াও একদম কম।।” তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, “ভাৰতত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১৪ বিলিয়নৰো অধিক। যাৰবাবে সময়ৰ লগে লগে পানীয়ৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পায় থাকিব” বুলি উল্লেখ কৰে। 

"আমি যি দেখিছো, সেয়াও বৃদ্ধি পোৱা প্ৰতিখন বজাৰ বা বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰা এটা শ্ৰেণীৰ অতি অন্তৰ্নিহিত দিশ। বহু নতুন প্ৰৱেশকাৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰখনত খেলিব বিচাৰে, আৰু সেয়া উদ্যোগটোক বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল দিশ। তেওঁ লগতে কয় যে, কোকা-ক'লাই ভৱিষ্যতে গ'লৰ পৰা চকু আঁতৰাই নিদিয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগীৰ হ্ৰস্বম্যাদী প্ৰতিযোগিতামূলক চেলেঞ্জৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব জানে, কিন্তু দীঘলীয়া দিশৰ পৰা চকু আঁতৰাব নোৱাৰি।"

ক'কাকোলা