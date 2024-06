মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীৰ পৰা যোগী আদিত্যনাথক আঁতৰাবলৈ ক'ত, কেতিয়া, কোনে কৰিছিল ষড়যন্ত্ৰ...

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই দাবী যে সচাঁ আছিল সেই কথাই পুনৰ এবাৰ প্ৰকাশ হৈছে এখন গ্ৰন্থ। দেশৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্যামলাল যাদৱৰ কিতাপ At The Heart Of Power: The Chief Ministers Of Uttar Pradeshত প্ৰকাশ পাইছে যে, ২০২২ৰ নিৰ্বাচনতে যোগী আদিত্যনাথক উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা আঁতৰ কৰিবৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল।

উক্ত গ্ৰন্থখনত লিখা হৈছে যে, ২০২২ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ ৯মাহ সময় আছিল। এনে সময়তে লক্ষ্ণৌত বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ মাজত এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ সলনি কৰিব লাগে। কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত এক সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছিল যে, যোগীক যদি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হয়, তেন্তে বিজেপিৰ যথেষ্ট লোকচান হব। তাৰ পিছতে বিজেপিয়ে যোগী আদিত্যনাথক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰিছিল।