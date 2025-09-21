চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী! ৰাওনা হৈছে সোণাপুৰলৈ...

পুৱাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক লগ ধৰি হৰিদ্বাৰত মন্দিৰ দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ পৰাই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হোৱা ড০ শৰ্মা  বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত নামিয়েই সোণাপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে। 

author-image
Asomiya Pratidin
মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা