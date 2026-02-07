ভূপেন বৰাৰ অভব্য আচৰণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক লজ্জাজনক ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ উপস্থিতিত অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাজহুৱা স্থানত দিয়া অশালীন ইংগিত আৰু অভব্য আচৰণে ব্যাপক সমালোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছে।
উক্ত অনুষ্ঠানত ভূপেন বৰাই ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা আৰু আচৰণ অসমৰ সামাজিক শালীনতা, ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ সৈতে একেবাৰে বিৰোধী বুলি মত প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে, এই ঘটনাক অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু অগ্ৰহণযোগ্য বুলি অভিহিত কৰে।
উল্লেখযোগ্য যে, ভূপেন বৰাই প্ৰথমে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ উদ্ধৃতি দি ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতেই ভাষণৰ ধাৰা বিচ্যুত হৈ অশ্লীল ভাষা আৰু অভব্য ভংগীমা লৈ গতি কৰে, যিটো বহু লোকৰ বাবে হতাশাজনক হৈ পৰে। ৰাজহুৱা মঞ্চত এজন জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা এই ধৰণৰ আচৰণ আশা কৰা নাযায়।
আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়- অসমৰ বিৰোধী দলপতি, কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ উপস্থিতিত অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে কালি যি অশালীন ইংগিত দিছে, অত্যন্ত লজ্জাজনক৷ এয়া আমাৰ সমাজত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়৷ এই ঘটনাই পুনৰবাৰ ৰাজনীতিত শালীনতা আৰু দায়িত্ববোধৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰি তুলিছে।