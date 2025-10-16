চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বাক্সাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো লোকক চিনাক্ত আৰক্ষীৰঃ মুখ্যমন্ত্ৰী

বাক্সাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো লোকক চিনাক্ত আৰক্ষীৰ। ভিডিঅ’ ফুটেজৰ জৰিয়তে পৰিচয় লাভৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ।

Asomiya Pratidin
  • বাক্সাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য
  • ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো লোকক চিনাক্ত আৰক্ষীৰ
  • ভিডিঅ’ ফুটেজৰ জৰিয়তে পৰিচয় লাভৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ
  • ইয়াৰে ৯জনক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে
  • চিনাক্ত হোৱা কেইজন– নুৰুল আলম, মহিদুল ইছলাম, মুস্তাফা আহমেদ,
  • দীঘলটঙাৰ শিৱজন আলী, ছহিদুল, আহেলা মিঞা, ৰমিজ আলী
  • আন দুজন আছিক আৰু হৰেকৃষ্ণ পাঠক
  • কালিৰ ঘটনাত কোনো লোকৰে মৃত্যু হোৱা নাই
  • এইমছত চিকিৎসাজধীন দুয়োজনৰে অৱস্থা সংকটমুক্ত
  • বাক্সা জিলা কাৰাগাৰত বিছনাও নাই, ভালকৈ বিদ্যুৎ‍ সংযোগো নাই
  • ৰাজআতিথ্য দিয়া বুলি কৰা অভিযোগ ভুৱা
  • ক’ল ড্রিংকছ অভিযুক্তক দিয়া হোৱা নাছিল
  • গাড়ীৰ ভিতৰত থকা কনিষ্টবলকহে দিয়া হৈছিল
মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী