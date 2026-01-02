চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্রাৰ্থিত্ব প্রদানৰ ক্ষেত্রত যুৱ প্রতিনিধিক অগ্রাধিকাৰ দিব বিজেপিয়েঃ মুখ্যমন্ত্রী

বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভা। আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা। নিৰ্বাচনত প্রাৰ্থিত্ব প্রদান সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীৰ।

new ap web 4 (1)
  • বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভা
  • আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা
  • নিৰ্বাচনত প্রাৰ্থিত্ব প্রদান সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীৰ
  • প্রতিজন বিধায়কে যে টিকট পাব তাৰ নিশ্চয়তা নাই
  • বিধায়কৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি টিকট প্রদান কৰা হ’ব
  • যুৱ প্রতিনিধিক অগ্রাধিকাৰ দিয়া হ’ব প্রাৰ্থিত্ব প্রদানৰ ক্ষেত্রত
  • বিজেপিৰ এজনো বিধায়কক ৰাইজে বেয়া নাপায় : মুখ্যমন্ত্রী
  • প্রতিজন বিধায়কে ৩০০ৰ পৰা ৫০০ নামঘৰত অনুদান দিছে
  • বিজেপি বিধায়কসকলে সমষ্টি উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে
  • বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কোনেও অভিযোগ দিয়া নাই
  • পুৰণি বিধায়কৰ টিকট নকটাকৈও নতুন বিধায়কক টিকট দিব পাৰিম
  • ২২জনতকৈ অধিক নতুন প্রতিনিধিয়ে পাব টিকট
  • ২৯ জানুৱাৰীত অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ
  • প্রধানমন্ত্রীৰ পৰৱৰ্তী অসম ভ্রমণক লৈও আলোচনা সভাত
  • আসন ভাগ-বাটোৱাৰক লৈ NDAৰ মিত্র দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে
  • বড়ো ভূমিৰ দলসমূহৰ সৈতেও আলোচনা চলি আছে
  • AGPৰ সৈতে মিত্রতা সন্দৰ্ভতো প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ
  • কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা, শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে
  • অগপ এটা স্বতন্ত্র দল, তেখেতসকলে ১০০টা সমষ্টিটো প্রাৰ্থী দিব পাৰে
  • মিত্রতাত থাকিব বিচাৰিলে দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে AGP নেতৃত্বই আলোচনা কৰিব লাগিব
  • বিজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে বহি AGP-য়ে আসন বুজাবুজি কৰিব লাগিব
