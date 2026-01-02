প্রাৰ্থিত্ব প্রদানৰ ক্ষেত্রত যুৱ প্রতিনিধিক অগ্রাধিকাৰ দিব বিজেপিয়েঃ মুখ্যমন্ত্রী

New Update
- বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভা
- আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা
- নিৰ্বাচনত প্রাৰ্থিত্ব প্রদান সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীৰ
- প্রতিজন বিধায়কে যে টিকট পাব তাৰ নিশ্চয়তা নাই
- বিধায়কৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি টিকট প্রদান কৰা হ’ব
- যুৱ প্রতিনিধিক অগ্রাধিকাৰ দিয়া হ’ব প্রাৰ্থিত্ব প্রদানৰ ক্ষেত্রত
- বিজেপিৰ এজনো বিধায়কক ৰাইজে বেয়া নাপায় : মুখ্যমন্ত্রী
- প্রতিজন বিধায়কে ৩০০ৰ পৰা ৫০০ নামঘৰত অনুদান দিছে
- বিজেপি বিধায়কসকলে সমষ্টি উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে
- বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কোনেও অভিযোগ দিয়া নাই
- পুৰণি বিধায়কৰ টিকট নকটাকৈও নতুন বিধায়কক টিকট দিব পাৰিম
- ২২জনতকৈ অধিক নতুন প্রতিনিধিয়ে পাব টিকট
- ২৯ জানুৱাৰীত অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ
- প্রধানমন্ত্রীৰ পৰৱৰ্তী অসম ভ্রমণক লৈও আলোচনা সভাত
- আসন ভাগ-বাটোৱাৰক লৈ NDAৰ মিত্র দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে
- বড়ো ভূমিৰ দলসমূহৰ সৈতেও আলোচনা চলি আছে
- AGPৰ সৈতে মিত্রতা সন্দৰ্ভতো প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ
- কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা, শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে
- অগপ এটা স্বতন্ত্র দল, তেখেতসকলে ১০০টা সমষ্টিটো প্রাৰ্থী দিব পাৰে
- মিত্রতাত থাকিব বিচাৰিলে দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে AGP নেতৃত্বই আলোচনা কৰিব লাগিব
- বিজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে বহি AGP-য়ে আসন বুজাবুজি কৰিব লাগিব