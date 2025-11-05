‘মানুহে মানুহৰ বাবে’ গীতটিক ৰাষ্ট্ৰসংঘত মানৱতাৰ গীতৰ স্বীকৃতিৰ বাবে অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

New Update
- ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
- সমন্বয় ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য
- ‘মানুহে মানুহৰ বাবে’ গীতটিক ৰাষ্ট্ৰসংঘত মানৱতাৰ গীতৰ স্বীকৃতিৰ বাবে অনুৰোধ
- ৰাষ্ট্ৰসংঘক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে অনুৰোধ অসম চৰকাৰৰ
- বিহু সমিতিসমূহক এটা সন্ধিয়া সুধাকণ্ঠৰ নামেৰে ৰখাৰ আহ্বান
- বিহু সমিতিসমূহক পূৰ্বতকৈ কিছু অধিক ধন ৰাশি দিয়া হ’ব
- ঢলা শদিয়া দলঙৰ জিৰ পইণ্টত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি
- ১০০ ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাৰ হ’ব ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি
- প্ৰতিখন চহৰত এটি পথৰ নামাকৰণ হ’ব ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত