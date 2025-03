একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ আহ্বান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰঃ ২৭ লাখ মহিলালৈ ১০ হাজাৰকৈ টকা

ডিজিটেল ডেস্কঃ ‘ভাগিনসকলৰ স্বাৰ্থ মোৰ বাবে আটাইতকৈ ওপৰত। আমি শিক্ষাৰ আন্দোলনো কৰিম, গণতন্ত্ৰৰ আন্দোলনো কৰিম’। এই মন্তব্য ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি বিশ্বনাথ জিলাত একাধিক উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে।

এই ঘোষণাসমূহৰ ভিতৰত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন, একাদশ শ্ৰেণীৰ ফাদিল হোৱা প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰীক্ষা, মহিলা সৱলীকৰণ, বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাইৰ দৰে বিষয়। ফেচবুক লাইভৰ আৰম্ভণিতে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। তাৰ পাছতেই তেওঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে আজি গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰে।

উল্লেখ্য যে আজি ড০ শৰ্মাই বিশ্বনাথৰ ১৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা আৱৰ্ত ভৱন, ১২ কোটি ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা জি এন এম স্কুল, পেৰামেডিকেল ইনষ্টিউট আৰু ছোৱালী হোষ্টেল, ৪ কোটি ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ আৱাসগৃহ, ১ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা ট্ৰাইবেল আৱাসগৃহ, ১ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা গহপুৰৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ আৱাসগৃহ উন্মোচন কৰে।

তাৰোপৰি বিহালীত ৩২ কোটি ব্যয়ৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়েল পাৰ্ক, ৪ কোটি ব্যয়ৰে এক্ৰিডেট ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এণ্ড অটোমেটেড ড্ৰাইভিং টেষ্ট ট্ৰেকৰ লগতে ৫৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা উমাটুমনিলৈ ৰোপৱেৰ শিলন্যাস কৰে।

Today was a historic day for Biswanath as we dedicated and began development efforts worth ₹126cr in the district.



These projects, ranging from transport, tourism, health, accommodation, transport and industry will usher in fast paced growth for the region in the coming days. pic.twitter.com/BVb5sD3a9V