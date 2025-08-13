দিব নালাগে আগধন, বৃদ্ধি নহয় মাচুলঃ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ...

New Update
- কেন্সাৰ হাস্পতালৰ মাচুল বৃদ্ধি সাময়িকভাৱে প্রত্যাহাৰ।
- পৰীক্ষামূলকভাৱে লোৱা সিদ্ধান্ত বাতিল অসম চৰকাৰৰ।
- স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত।
- দিছপুৰৰ বৈঠকৰ অন্তত কৰ্কট প্রতিষ্ঠানৰ অধীক্ষকৰ মন্তব্য।
- মুখ্যমন্ত্রীয়ে জৰুৰীভাৱে তলব কৰিছিল কৰ্কট প্রতিষ্ঠানৰ কৰ্তৃপক্ষক।
- অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনেও প্রকাশ কৰিছিল প্রতিক্রিয়া।
- চিকিৎসালয়ৰ মানদণ্ড অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল।
- চৰকাৰী বিধি অনুসৰিহে নুন্যতম মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছিল।
- সমগ্র প্রক্রিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা বুলি মন্তব্য প্রতিষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষৰ।
- বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
- কেবিনেট বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব।
- কোকৰাঝাৰত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে।
- সকলো সিদ্ধান্ত সাময়িকভাৱে বাতিলৰ ঘোষণা।