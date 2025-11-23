চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ঢেকিয়াজুলিৰ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত ৮ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত “অতি ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ”

দক্ষিণ ভাৰতৰ ২৫০ ৰো অধিক পুৰোহিতে কৰিছে অতি ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ ৷

new ap web 4 (21)

ডিজিটেল সংবাদ,ওৰাংঃ  ঢেকিয়াজুলিৰ শিঙৰীস্থিত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ প্ৰথমে বাবা গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত সেৱা গ্ৰহণ কৰি আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অতি ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ শুভৰাম্ভণি কাৰ্যত  উপস্থিত থাকি অতি ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে।  

image (6)

উল্লেখ্য যে এই ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে সহধৰ্মিনী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ৷  ২৩ নৱেম্বৰ পৰা ৩০ নৱেম্বৰ লৈকে ৮ দিনীয়া আড়ম্বৰপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে “অতি ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ”। 

image (7)

তাৰোপৰি দক্ষিণ ভাৰতৰ ২৫০ ৰো অধিক পুৰোহিতে কৰিছে অতি ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ ৷ এই উপলক্ষে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰীগুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় ।   

image (8)

ঢেকিয়াজুলি