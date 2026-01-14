হেপাঁহৰ ভোগালী! পত্নী-পুত্ৰৰ সৈতে মেজি জ্বলাই চাহ-জলপান খালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে চাহ-জলপান খাই ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা পালন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যবাসীক জনালে ভোগালীৰ ওলগ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে যে, মেজিৰ জুয়ে নাশ কৰক সকলোৰে অপায়-অমংগল, লৈ আহক কল্যাণৰ বতৰা৷ মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইলৈ পুনৰবাৰ মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ৷ ৰিণিকি, নন্দিল আৰু মই আমাৰ বাসগৃহত মেজি জ্বলাই ৰাজ্যবাসীৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে মেজিত সেৱা জনাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু সুস্বাদু পিঠা-লাৰুৰ জুতি ল'লোঁ।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, সামাজিক মাধ্যমত এই পোষ্টৰ সৈতে কেইবাখনো ফটোও সংলগ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।