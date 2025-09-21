চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

দেওবাৰে ওৰে নিশাৰ লগতে সোমবাৰেও জুবিনক ৰাইজে জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি...

জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দেওবাৰে ওৰে নিশাৰ লগতে সোমবাৰৰ দিনটোতো জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব ৰাইজে। এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ujjjjd
  • জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
  • দেওবাৰে ওৰে নিশাৰ লগতে সোমবাৰৰ দিনটোতো জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব ৰাইজে।
  • এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
  • ড০ শৰ্মাই টুইটত লিখিছে যে,  অধিক সংখ্যক লোকে আমাৰ মৰমৰ জুবিনক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ ইচ্ছা কৰে, আৰু আমি এই আৱেগবোৰ গভীৰভাৱে বুজি পাওঁ।
  •  সেয়ে আজি গোটেই নিশা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ষ্টেডিয়াম খোলা থাকিব যাতে জনসাধাৰণে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰেঃ মুখ্যমন্ত্ৰী
  • তেওঁ লগতে লিখিছে- কাইলৈও জুবিনৰ মৃতদেহ সৰুসজাইত ৰখা হ’ব যাতে মানুহে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে।
জুবিন গাৰ্গ