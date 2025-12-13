এডোখৰ ভূমিক লৈ ডবকাত তুমুল সংঘৰ্ষ, চাৰিজন আহত

ডিজিটেল সংবাদ, ডবকাঃ ডবকাত দিনক দিনে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত ৷ শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত ডবকা ভগীৰাম গাওঁত এডোখৰ ভুমিক লৈ দুই পক্ষৰ তুমুল সংঘৰ্ষৰ ফলত চাৰিজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
হাতে হাতে লাঠি লৈ দুই পক্ষৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটক কেন্দ্ৰ কৰি ডবকাত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ মাৰপিটত দুই পক্ষৰ ক্ৰমে হাফিজ নিজাম উদ্দিন, ইনাম উদ্দিন ,আব্দুল জলিল আৰু আফদাব উদ্দিন আহত হয় ৷
আহত সকলক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ৷
উল্লেখযোগ্য যে, হাফিজ নিজাম উদ্দিনে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত আফদাব উদ্দিনৰ নেতৃত্বত এটি দলে আতৰ্কিত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এটা চক্ৰই ৷ আনহাতে আফদাব উদ্দিনকো বিপৰীত পক্ষেইমাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আফতাব উদ্দিনৰ।
ইফালে, ভুৱা দলিল প্ৰস্তুত কৰি আফতাব উদ্দিনৰ মাটি দখলৰ অভিযোগ আফদাবৰ৷ ডবকাৰ আনোৱাৰ উদ্দিন ওৰফে বদৰ নামৰ লোক জনৰ সৈতে মাটি বিক্ৰীৰ আলোচনাহে হৈছিল আফতাবৰ৷ বদৰে আফতাবৰ দখলত থকা মাটি নিমাজক চমজাই এই পৰিস্থিতি ঘটনাইছে বুলি আফদাবে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
আনহাতে, দুয়ো পক্ষই পৃথকে পৃথকে ডবকা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ| আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব মূল ঘটনা ৷