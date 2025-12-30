উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ সোমবাৰে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে। এই সংস্কাৰৰ লক্ষ্য হৈছে ন্যায় প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াক অধিক দ্ৰুত, নিৰ্দিষ্ট আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে সহজলভ্য কৰি তোলা।
এই নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত, আদালতত মৌখিক যুক্তিতৰ্ক (oral arguments) উপস্থাপনৰ বাবে বাধ্যতামূলক সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অতি দীঘলীয়া শুনানিৰ সমস্যা হ্ৰাস পাই, অধিক গোচৰ কম সময়তে নিষ্পত্তি সম্ভৱ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।
ইয়াৰ উপৰিও, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰৰ তালিকাভুক্তিৰ (case listing) অগ্ৰাধিকাৰ কাঠামো পুনৰ সংগঠিত কৰা হৈছে। এই নতুন কাঠামোৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জৰুৰী বিষয়সমূহক আগতীয়া শুনানিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হ’ব।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে সদৰী কৰিছে যে, এই পদক্ষেপসমূহে ন্যায় ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ, দক্ষ আৰু জনমুখী কৰি তুলিব। আইনজীৱী, আদালতৰ কৰ্মচাৰী আৰু সাধাৰণ নাগৰিক—সকলোৱে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। এই সংস্কাৰক ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে।