স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণক প্ৰশংসা CII ৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতীয় উদ্যোগ সংঘ (চি আই আই)-এ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণক ২০৪৭ৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ সাহসী আৰু দূৰদৰ্শী পথ প্ৰদৰ্শক বুলি অভিহিত কৰিছে। চি আই আইৰ সভাপতি ৰাজীৱ মেমানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰতা, উদ্ভাৱন আৰু নাগৰিকৰ ক্ষমতায়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে এই ভাষণে ভাৰতৰ আত্মবিশ্বাসী, প্ৰযুক্তিগতভাৱে উন্নত আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰৰ কথা উজ্জ্বল কৰিছে।
মেমানীয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ জি এছ টি সংস্কাৰৰ ঘোষণাক স্বাগতম জনাইছে, যাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে “দীপাৱলীৰ উপহাৰ” বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই সংস্কাৰে কৰৰ দক্ষতা বৃদ্ধি, প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণৰ সম্ভাৱনা প্ৰৱল কৰিছে।
তেওঁ কয়, “এই সংস্কাৰে নাগৰিক আৰু ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত কৰৰ বোজা হ্ৰাস কৰিব, ব্যৱসায়ৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব, দেশীয় খৰচৰ প্ৰসাৰ ঘটাব আৰু অধিক বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিব।” চি আই আইৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীয়ে চৰকাৰৰ নিয়ম-নীতি আধুনিকীকৰণ আৰু অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণৰ প্ৰতি অব্যাহত মনোযোগৰ প্ৰশংসা কৰিছে।
তেওঁ কয়, সৰু-সুৰা অপৰাধৰ অপৰাধমুক্তকৰণৰ প্ৰস্তাৱিত বিধেয়ক আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সংস্কাৰৰ বাবে টাস্কফ’ৰ্চ গঠনে সম্মতিৰ খৰচ হ্ৰাস কৰিব, কাৰ্যকৰী বাধা আঁতৰ কৰিব আৰু বিশ্বাস আৰু উদ্ভাৱনৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব।
মেমানীয়ে কয়, “চি আই আই চৰকাৰ আৰু সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে এই সংস্কাৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। চি আই আইয়ে উদ্যোগৰ অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰিব আৰু ভাৰতৰ উন্নতিৰ গাথা শক্তিশালী, অন্তৰ্ভুক্ত আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিব।”