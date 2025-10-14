আজি চি আই ডিৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব শ্যামকানু, শেখৰ, সিদ্ধাৰ্থ আৰু অমৃতপ্ৰভাৰ...

New Update
- আজি চি আই ডিৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ।
- জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃ নিলম্বিত এ পি এছ বিষয়া সন্দীপন গাৰ্গৰো উকলিব চি আই ডি জিম্মাৰ ম্যাদ।
- চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হব আটাইকেইজনক।
- আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্ত ক'ত ৰখা হব তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত।
- ইফালে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তৰ বাবে আছতীয়া কোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও খবৰ প্ৰকাশ পাইছে।
- উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কাণ্ডৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা এতিয়ালৈকে ৬গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।
- ইয়াৰ ভিতৰত আছে জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীও।