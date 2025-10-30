কেতিয়াবা মতানৈক্য হ'ব পাৰে, কিন্তু ট্ৰাম্প এগৰাকী ভাল আৰু বিচক্ষণ মানুহ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বুছানত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিঙৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। এই বৈঠকত ট্ৰাম্পে ছি জিনপিঙৰ সৈতে হাত মিলায়। ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে, "এয়া এক বৃহৎ সন্মান। মোৰ বিশ্বাস আমাৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক থাকিব, আৰু আপোনাক আমাৰ লগত থকাটো এক সন্মানৰ কথা। আমাৰ বৈঠক যে অতি সফল হ'ব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই।"
প্ৰায় ৬ বছৰৰ অন্তত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই বৈঠক বহু দিশত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। ভাষণত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিঙে কয় যে তেওঁৰ দেশ আমেৰিকাৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সাজু। গাজা যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাত ট্ৰাম্পে লোৱা ভূমিকাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসা কৰে।
ছি জিনপিঙে লগতে কয় যে, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প, আপোনাক লগ পাই আনন্দিত হৈছো আৰু আপোনাক পুনৰ দেখা পাই বৰ ভাল লাগিল, কিয়নো বহু বছৰ হ'ল। আপোনাৰ পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আমি তিনিবাৰকৈ ফোনত কথা পাতিছো। আমাৰ যৌথ নিৰ্দেশনাত চীন-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ আছে।"
ছি জিনপিঙে কয় যে কেতিয়াবা মতানৈক্য হোৱাটো স্বাভাৱিক । চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে আমাৰ বিভিন্ন জাতীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি সদায় ইজনে সিজনৰ লগত একমত নহয়, আৰু বিশ্বৰ দুখন আগশাৰীৰ অৰ্থনীতিৰ মাজত পাৰ্থক্য হোৱাটো স্বাভাৱিক। তেওঁ কয় যে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সঠিক দিশত আগুৱাই নিব লাগে।মই সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছো যে চীনৰ উন্নয়ন আমেৰিকাক পুনৰ মহান কৰি তোলাৰ আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখিছে।
ছি জিনপিঙে কয় যে, "শেহতীয়া গাজা যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত আপোনাৰ অৱদানৰ শলাগ লৈছো। মালয়েছিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত আপুনি কম্বোডিয়া-থাইলেণ্ড সীমান্তত শান্তিৰ বাবে যুটীয়া ঘোষণাপত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰাত সহায় কৰিছিল। কম্বোডিয়া আৰু থাইলেণ্ডে তেওঁলোকৰ সীমা বিবাদ সঠিকভাৱে সমাধান কৰিছে, আৰু আমি অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শান্তি আলোচনাও প্ৰসাৰিত কৰিছো।"
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে আজি বিশ্বই বহু কঠিন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। অগ্ৰণী দেশ হিচাপে চীন আৰু আমেৰিকাই নিজৰ দায়িত্ব কান্ধত বহন কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰি পৃথিৱীখনক এখন উন্নত ঠাই হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে।