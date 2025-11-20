চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত শিশু ধৰ্ষণকাৰী

নাৰেংগীৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ শিশু ধৰ্ষণকাৰী অখিল বৰ্মনক।

  • নাৰেংগীৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ শিশু ধৰ্ষণকাৰী অখিল বৰ্মনক
  • মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়া বস্তি অঞ্চলৰ ৯ বছৰীয়া শিশুক কৰিছিল ধৰ্ষণ
  • অভিযুক্ত অখিল বৰ্মন বৰপেটা ৰোড নিবাসী 

