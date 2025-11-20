নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত শিশু ধৰ্ষণকাৰী

&quot; \u09a8\u09c1\u09a8\u09ae\u09be\u099f\u09bf \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u099c\u09be\u09b2\u09a4 \u09b6\u09bf\u09b6\u09c1 \u09a7\u09f0\u09cd\u09b7\u09a3\u0995\u09be\u09f0\u09c0 \u09a8\u09be\u09f0\u09c7\u0982\u0997\u09c0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0997\u09cd\u09b0\u09c7\u09aa\u09cd\u09a4\u09be\u09f0 \u09b6\u09bf\u09b6\u09c1 \u09a7\u09f0\u09cd\u09b7\u09a3\u0995\u09be\u09f0\u09c0 \u0985\u0996\u09bf\u09b2 \u09ac\u09f0\u09cd\u09ae\u09a8\u0995 \u09ae\u09b9\u09be\u09a8\u0997\u09f0\u09c0\u09f0 \u09ae\u09a0\u0998\u09f0\u09c0\u09df\u09be \u09ac\u09b8\u09cd\u09a4\u09bf \u0985\u099e\u09cd\u099a\u09b2\u09f0 \u09ef \u09ac\u099b\u09f0\u09c0\u09df\u09be \u09b6\u09bf\u09b6\u09c1\u0995 \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09bf\u09b2 \u09a7\u09f0\u09cd\u09b7\u09a3 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4 \u0985\u0996\u09bf\u09b2 \u09ac\u09f0\u09cd\u09ae\u09a8 \u09ac\u09f0\u09aa\u09c7\u099f\u09be \u09f0\u09cb\u09a1 \u09a8\u09bf\u09ac\u09be\u09b8\u09c0\u00a0 &quot;