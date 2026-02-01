আজি মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱস...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ডিজিটেল ডেস্ক: আজি বীৰ চিলাৰায় দিৱস।প্ৰতি বছৰে মাঘী পূৰ্ণিমাত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় বীৰ চিলাৰায় দিৱস।বীৰ চিলাৰায়ৰ স্মৰণত ২০০৫ চনৰে পৰা অসম চৰকাৰে তেওঁৰ জন্মদিনটো বীৰ চিলাৰায় দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে।

চিলাৰায় দিৱসটো অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক বন্ধৰ দিন হিচাপেও ঘোষণা কৰিছে। এই দিৱসতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিয়া বিশেষ ব্যক্তিক চৰকাৰীভাৱে বীৰ চিলাৰায় বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বীৰ চিলাৰায়ৰ পিতৃ ষোল্লশ শতিকাৰ কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিশ্বসিংহ আৰু মাতৃ পদ্মাৱতী।

তেওঁৰ ভ্ৰাতৃ আছিল ৰজা নৰনাৰায়ন।বীৰ চিলাৰায় ভাতৃ তথা ৰজা নৰনাৰায়ণৰ সেনাপতি আছিল। তেওঁ চিলাৰ দৰে চোঁ মাৰি ৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁক চিলাৰায় বুলি নামাংকৃত কৰা হৈছিল। তেওঁৰ বীৰত্ব আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ ফলতে কোঁচ  সৈন্যই ভূটীয়া, কছাৰী আৰু আহোম সৈন্যক বহুকেইখন যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল।

চিলাৰায় বিভিন্ন নামেৰে জনাজাত আছিল। সেই নামসমূহৰ ভিতৰত সংগ্ৰাম সিংহ, শুল্কধ্বজ, সমৰ সিংহ, নৃপতি প্ৰধান, ৰজা চিলাৰায়, চোটৰাজা, ৰাজা শুল্কধ্বজ আদি অন্যতম।শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁক নাম দিছিল ‘পৰমৰসিক গুৰু ৰজা শুল্কধ্বজ’।

চিলাৰায়ে শুকুলা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি হাতত শুকুলা ধ্বজা লৈ শুকুলা ঘোঁৰাত উঠি ৰণক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিয়া বাবে শুল্কধ্বজ নামেৰেও তেওঁ জনাজাত। এডৱাৰ্ড গেইট চাহাবে চিলাৰায়ক ‘কাইট কিং’ বুলি অভিহিত কৰিছিল। চিলাৰায় কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰো নি:স্বাৰ্থ সেৱক আছিল।

ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত শংকৰদেৱে তেওঁৰ অমৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰাজি ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সংস্কৃত ভাষাৰ অমূল্য গ্ৰন্থ ‘সাৰৱতী টীকা’ চিলাৰায়ৰ সৃষ্টি। চিলাৰায়ৰ সংগীত শাস্ত্ৰৰ ২৪ টা ৰাগ-তালৰ ওপৰতো দখল আছিল সুন্দৰ। সংগীত আৰু শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰতি চিলাৰায়ৰ আছিল দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণ। এক কথাত, চিলাৰায়ৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ আছিল বিস্তৃত।

চিলাৰায় দিৱস