আমাক কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱালে সেই চকু আমি কাঢ়ি আনিমঃ মুখ্যমন্ত্ৰী

- সোণাপুৰৰ কচুতলীত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ
- ভাষণ প্ৰসংগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
- কচুতলীৰ ৭০৮ বিঘা ভূমি সন্দেহযুক্ত লোকে দখল কৰি আছিল
- ৰাইজে দাবী কৰিছিল এই লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই কাম কৰি দেখুৱালে
- বিগত পাঁচটা বৰ্ষত ডেৰ লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ লোকৰ পৰা মুক্ত কৰিছো
- ৪০ লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ লোকে দখল কৰি আছে
- পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ’লে ৫লাখ বিঘা ভূমি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুকলি কৰা হ’ব
- আমাক কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱালে সেই ৰঙাচকু কাঢ়ি আনিম
- এইখন নতুন অসম, অগ্রগামী অসম
- অসমীয়াক এতিয়াও কোনেও ৰঙা চকু দেখুৱাব নোৱাৰিব
- অসমৰ গঁড় কোনোবাই হত্যা কৰিলে এতিয়া ১০বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব
- ছেমি কণ্ডাক্টৰো আহিব, অসমৰ ৰাজপথত বিমানো অৱতৰণ কৰিব
- ১৭৫ বিঘা ভূমিত বেটেলিয়ন হ’ব
- বাকী ৫০০ বিঘা ভূমিত ৰাইজে যি বিচাৰে সেয়ে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব
- কেৱল কচুতলীৰ পৰাই নহয় সমগ্র অসমৰ পৰাই পলাব লাগিব অবৈধ বাংলাদেশী