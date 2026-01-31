চাবস্ক্ৰাইব কৰক

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউত মে-ডাম-মে-ফীৰ আয়োজন

দেশ আৰু জাতিৰ মংগল কামনা কৰি আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত  চৰাইদেউ মৈদাম থলীত  এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে  মে-ডাম-মে-ফী আয়োজন কৰা হৈছে ৷

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, চৰাইদেউঃ পূৰ্বৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্রদ্ধা জনাই, দেশ আৰু জাতিৰ মংগল কামনা কৰি আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম থলীত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মে-ডাম-মে-ফী আয়োজন কৰা হৈছে ৷ 

আটাছুৰ  ছৗকাফা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত মৈদাম প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা পতাকা উত্তোলন, মৈদাম তৰ্পণ আৰু টাই পৰম্পৰাগত ৰীতিনীতিয়ে বান-ফি পূজাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হব ৷ আনহাতে চৰাইদেউ লাংকুৰি ৰাজবাৰী সমীপতে থকা অসমীয়া জাতিৰ স্ৰষ্টা চাওলুং চুকাফা মৈদাম প্ৰাংগণতো সদৌ কোঁৱৰ বংশাৱলীৰ উদ্যোগত  মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন কৰা হব ৷

এই উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ, পৰম্পৰাগত ডাম- ফিকে ধৰি মুকলি সভা আৰু আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

চৰাইদেউ চৰাইদেউ মৈদামক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈডাম