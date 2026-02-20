চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চাপৰত নিষিদ্ধ দ্ৰব্যসহ এজনক আটক

এক গোপন সুত্ৰৰ পোম খেদি চাপৰ আৰক্ষীয়ে চলাই এই অভিযান। অভিযানত দুটাকৈ চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সময়ত হাতে লোটে জব্দ কৰে ড্ৰাগছসহ কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীজনক

Asomiya Pratidin
  • নিশা চাপৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰ ।
  • ব্ৰাউন চুগাৰসহ আটক এজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী।
  • এক গোপন সুত্ৰৰ পোম খেদি চাপৰ আৰক্ষীয়ে চলাই এই অভিযান।
  • অভিযানত দুটাকৈ চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সময়ত হাতে লোটে জব্দ কৰে ড্ৰাগছসহ কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীজনক।
  • জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় দুই লক্ষাধিক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। 
  • আটক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন জিয়াউৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে।
  • চাপৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নিপুমনি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত চাপৰৰ বহলপুৰত চলিছিল এই অভিযান।
  • পিছলৈ আটকাধীন জিয়াউৰ ৰহমানক লৈ টোটপাৰাস্থিত বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান। 
  • আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন বৰপেটাৰ পৰা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল।
  • বিগত এবছৰ ধৰি এই ব্যৱসায় কৰি আছে বুলি স্বীকাৰোক্তি দিয়ে ৰহমানে। 
  • পূৰ্বেও ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত জিয়াউৰ ৬ বছৰতকৈ অধিক কাল জে'ল হাজোতত আছিল।
  • ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।
অসম আৰক্ষী চাপৰ