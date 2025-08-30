চাপৰৰ বহলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, গুৰুতৰভাৱে আহত শিশুসহ ৫জন লোক

ডিজিটেল সংবাদ, চাপৰঃ চাপৰৰ বহলপুৰৰ কোকৰাঝাৰ সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ছয়চকীয়া ট্ৰাক আৰু ই-ৰিক্সাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ই-ৰিক্সাৰ চালকসহ এটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ যাত্ৰী। আহতৰ ভিতৰত আছে দুটিকৈ শিশু, ইয়াৰে এজন ২ মহীয়া কেঁচুৱা।
দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে আহতসকলক প্ৰথম অৱস্থাত বহলপুৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে যদিও পিছলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁও লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।
আহত লোকসকল ক্ৰমে চালক মনোৱাৰ হুছেইন (২৭), নুৰ আলম সেখ (৩০), মিনাৰা ছুলতানা (২২), সাহিনা পাৰবিন (৩ বছৰ), মহিদ আহমেদ (২ মহীয়া) বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহত পৰিয়ালটোৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ ধনতোলাত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্থ ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ কেএফ০১-এএফ-৮০৭০ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে।